La Maison de la gemme – Portes ouvertes Lesperon, 26 avril 2022, Lesperon.

La Maison de la gemme – Portes ouvertes Lesperon

2022-04-26 – 2022-04-26

Lesperon Landes

Portes ouvertes de 10h à 16h aujourd’hui à la Maison de la gemme pour vous conter l’histoire du gemmage (et les mardis matin toute l’année).

Entre visite guidée de l’exposition, circuit sur le sentier du gemmeur et démonstration de gemmage, découvrez ce milieu forestier où sueur et gemme se mêlaient.

L’actualité du gemmage vous sera aussi présentée par l’équipe de bénévoles : l’espoir de renaissance, l’état des lieux des produits dérivés, les nouvelles implications économiques et sociales de l’activité.

Gratuit – Sur réservation – Places limitées

Lesperon

