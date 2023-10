Soirée Portes Ouvertes La Maison De la Formation Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Soirée Portes Ouvertes La Maison De la Formation Poitiers, 11 octobre 2023, Poitiers. Soirée Portes Ouvertes Mercredi 11 octobre, 17h00 La Maison De la Formation Entrée libre Si vous êtes encore à ’ pour cette rentrée, ’ ! ’ , ’ !

Retrouvez-nous à la Soirée Portes Ouvertes le , à partir de 17h, pour trouver la formation qui vous convient !

https://www.poitiers.cci.fr/evenements/soireeportesouvertes/ Cet événement est l’opportunité de : Rencontrer nos conseillers/ères en formation

Echanger avec des formateurs et des professionnels de la formation

En savoir plus sur notre offre de formation

Être accompagné.e dans la définition de votre projet professionnel (alternance : apprentissage / professionnalisation ; Formation continue ; Reconversion professionnelle, …). Structures présentes : CCI Vienne Formation, UIMM Poitou Charentes, Les Compagnons du Devoir, L’AmarrHaj. La Maison De la Formation 120 rue du Porteau 86012 Poitiers Poitiers 86012 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.poitiers.cci.fr/evenements/soireeportesouvertes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T17:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:00:00+02:00

