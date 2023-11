Fête de la St Eloi la Maison de la Forge et du Feu Chevannes Catégorie d’Évènement: Chevannes Fête de la St Eloi la Maison de la Forge et du Feu Chevannes, 3 décembre 2023, Chevannes. Fête de la St Eloi Dimanche 3 décembre, 09h00 la Maison de la Forge et du Feu A l’occasion de la fête de la Saint Eloi – patron des forgerons et des bijoutiers, assistez aux démonstrations de forge et participez-y ! Découvrez les différentes sculptures de J-R Levy et de René Demont et profitez de la présence d’un rémouleur ! dimanche 3 décembre de 10 h à 18 h à Chevannes. la Maison de la Forge et du Feu Chevannes Chevannes [{« type »: « email », « value »: « mffc45210@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Chevannes Lieu la Maison de la Forge et du Feu Adresse Chevannes Ville Chevannes

