La Maison de la Culture : derrière son parvis, l’autre cathédrale d’Amiens Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

La Maison de la Culture : derrière son parvis, l’autre cathédrale d’Amiens Amiens, 16 mai 2022, Amiens. La Maison de la Culture : derrière son parvis, l’autre cathédrale d’Amiens Amiens

2022-05-16 18:15:00 – 2022-05-16

Amiens Somme 1940 – 1966 – Il faudra attendre 26 ans après la destruction de son théâtre en 1940 pour qu’Amiens retrouve un théâtre d’un nouveau genre : une Maison de la Culture, imaginée et inaugurée par le Ministre André Malraux lui-même en mars 1966. 1990 – Gilles de Robien, nouveau maire, lance un ambitieux programme de rénovation de la Maison avec l’ajout d’une petite salle de théâtre, d’une salle de répétition et la construction d’un

« satellite » abritant un studio d’enregistrement. Grâce à ce studio, est créé un label de jazz, Label Bleu, qui exporte le nom de la Maison de la Culture loin d’Amiens. 2022 – 56 ans après, la Maison de la Culture est toujours là, bien vivante, foisonnante et continuant à accueillir, comme le souhaitait André Malraux, de grand artistes nationaux ou internationaux, dans plusieurs disciplines : théâtre bien sûr, mais aussi danse, musiques (au pluriel), expositions, cinéma, variétés… et même du cirque depuis une dizaine d’années. Partageons un voyage au long de ces 56 ans d’existence et des évènements et transformations qui ont ponctué sa riche histoire. De sa construction en 1965, puis sa rénovation en 1992,

son changement de statut légal en 2005, la Maison de la Culture d’Amiens est aujourd’hui toujours ouverte à tous, car « Ici, c’est vous ! ». *Ancien professeur d’anglais dans l’enseignement secondaire, Jean-Pierre Cordier a aussi animé la section cinéma audio-visuel du lycée Robert de Luzarches de 1989 (création) à 1995. Il a été membre du conseil d’administration de la Maison de la Culture dès 1982 (vice-président puis président jusqu’en 1995), et du conseil d’administration de l’Union des Maisons de la Culture (secrétaire de 1984 à 1991), et également membre fondateur en 1990 de l’association des Scènes nationales (président de 1992 à 1995). S’ajoutent à cela ses activités de militant CFDT ainsi que sa participation active lors d’actions culturelles bénévoles (Ciné-Luttes, Office culturel d’Amiens, théâtre,…). Amphithéâtre Jean Cavaillès

Espace Dewailly © Droits Réservés

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

