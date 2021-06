La maison de la Conversation vous ouvre ses portes ! La maison de la Conversation, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 27 juin 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 19h

gratuit

Nouveau venu dans le quartier, la maison de la Conversation vous invite à pique-niquer, danser, graffer, écrire, jouer de la musique, défiler, rigoler, imaginer — et surtout, converser ! — ensemble.

Après plus d’un an de restrictions, la vie peut enfin reprendre son cours et les conversations aussi ! Pour fêter cette belle réouverture et notre arrivée à porte de Montmartre, nous avons concocté deux jours de portes ouvertes festives haut en couleurs pour nos voisins petits et grands. Tout au long du week-end, participez aux activités gratuites pour tous tout en respectant les codes sanitaires.

Les festivités ont lieu à l’intérieur et l’extérieur de la maison de la Conversation et dans son café, qui propose une restauration accessible, locale et responsable.

Cette célébration de voisinage est faite avec le soutien de la Mairie du 18e et la délégation de l’animation locale, que l’on remercie chaleureusement !

PROGRAMMATION

Pour respecter les jauges et les gestes barrières, certaines activités sont limitées en nombre de participants. Pour y participer, rien de plus simple : nous vous invitons à vous présenter sur place 15 minutes avant le début du programme.

[SAMEDI, 26 JUIN]

10h → tout la journée : Un air de jeux

Les enfants sont invités à réaliser des fresques au sol dans la rue, devant lesquelles ils pourront se prendre en photo avec ou sans leurs parents. Animé par Mini Graffiti, tout le monde peut jouer ! En extérieur rue Maurice Grimaud.

11h → tout la journée : Le triptyque participatif

Deux artistes, Alix Miwi et NikoEko, ont créé une œuvre très spéciale juste pour nous : une image coupée en trois parties. Ce format permet aux visiteurs de questionner à même le mur la forme et le sens des images et la combinaison de l’ensemble. En s’affichant, la conversation devient murale. En participant, le spectateur devient créateur, et son intervention fait évoluer le sens de la scène et ouvre des chemins de lecture qui seront peut-être empruntés par d’autres. La galerie.

11h → 12h30 : Initiation à la conversation

S’initier à une posture égalitaire, inclusive et d’écoute, favoriser la créativité, la pensée critique et la curiosité, expérimenter l’écoute active, comprendre les modes de communication et de leur impact sur soi et les autres… La conversation, c’est pas si simple et ça s’apprend ! La grande salle.

limité à 10 participants

11h → 12h30 : Découverte de la conversation pour les jeunes

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à converser ! En petit groupe avec leurs parents, les enfants découvrent en s’amusant des jeux conversationnels et activités de rencontre et de mise en voix et en corps collectives conçus par nos experts. La salle d’écoute.

limité à 10 participants

11h30 → 13h : Atelier “Changement de regard”

Comment la solidarité de quartier peut-elle être un levier pour l’entraide sociale en temps de crise ? Ensemble, déconstruisons les préjugés et découvrons comment être un vrai acteur de solidarité. Une conversation proposée par La Cloche. La salle de jeux.

limité à 15 participants

12h → tout la journée : Le pique-nique des voisins

Quoi de mieux qu’un repas partagé pour se parler ? Chacun apporte son couvert, de quoi manger et boire et prend place à l’une des grandes tables installées en extérieur devant la maison de la Conversation. Possibilité d’acheter son repas au café ! En extérieur rue Maurice Grimault.

13h30 → 15h : Initiation à la conversation

S’initier à une posture égalitaire, inclusive et d’écoute, favoriser la créativité, la pensée critique et la curiosité, expérimenter l’écoute active, comprendre les modes de communication et de leur impact sur soi et les autres… La conversation, c’est pas si simple et ça s’apprend ! La grande salle.

limité à 10 participants

13h30 → 15h : Découverte de la conversation pour les jeunes

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à converser ! En petit groupe avec leurs parents, les enfants découvrent en s’amusant des jeux conversationnels et activités de rencontre et de mise en voix et en corps collectives conçus par nos experts. La salle d’écoute.

limité à 10 participants

15h → 17h : Atelier d’écriture

Apprendre à se connecter avec soi-même, à dépasser la peur de la page blanche et accueillir avec bienveillance les mots qui retranscrivent ses émotions et opinions pour les partager avec les autres. Un atelier proposé par l’association 3027. La salle de jeux.

limité à 15 participants

16h30 → 18h : Conférence de presse de l’équipe de France

L’arbitre sonne la fin du match. L’équipe de France a perdu contre le Portugal. De retour aux vestiaires, c’est l’heure de préparer la conférence de presse. Chaque participant choisit une carte joueur, ensemble ils mettent en place la stratégie en vue de la conférence de presse. Surprises et discussions garanties. Un jeu proposé par Socios Solidaires en partenariat avec Oasis 18. La grande salle.

17h30 → 19h : Débathon “Le héros”

Un héros doit-il être connu de tous, ou pas ? Chacun décide, mais surtout argumente en apprenant à écouter l’autre. D’abord, la préparation : des groupes sont constitués et préparent leur argumentaire avec l’aide de coachs experts, ils s’emparent du sujet en s’appropriant des techniques rhétoriques. Ensuite, c’est battle ! Place au débat, à la réflexion collective et aux interactions. La salle de jeux.

limité à 25 participants

18h30 → 19h : Défilé participatif “Casa 93”

Des jeunes talents. Une conversation de mouvements. Un vêtement. Une transformation. Animé par Casa93. La grande salle.

18h30 : Collage “Inside Out Project”

Initié par l’artiste français JR, Inside Out est un projet d’art participatif qui vise grande avec plus de 300.000 gros affiches collées dans les rues de plus de 140 pays ! Pour l’ouverture de la maison de la Conversation, une cinquantaine de portraits de voisins ont été réalisés par ses équipes et seront collé dans la rue à partir de 18h30, une exposition qui continue le dimanche. En extérieur rue Maurice Grimaud.

[DIMANCHE, 27 JUIN]

11h → 12h30 : Initiation à la conversation

S’initier à une posture égalitaire, inclusive et d’écoute, favoriser la créativité, la pensée critique et la curiosité, expérimenter l’écoute active, comprendre les modes de communication et de leur impact sur soi et les autres… La conversation, c’est pas si simple et ça s’apprend ! La grande salle

limité à 10 participant

11h → 13h : Atelier mini-citoyen

Par petits groupes, les enfants sont invités à partager des idées qu’ils aimeraient voir exister. Du lampadaire en forme de crocodile à l’installation de trampoline en pleine rue, laissons libre cours à leur souffle de vie pour ré-inventer leur quotidien. Parce qu’un enfant est un citoyen, ils sont ensuite conviés à défendre leurs opinions afin de faire entendre leur voix, et créer la première mini-manifestation en France. Animé par Mini-Graffiti. La salle de jeux.

limité à 10 participants, à partir de 6 ans

13h → 15h : Le jeu de la conversation

Le traditionnel jeu de l’oie revu par les équipes de la maison de la Conversation. Se rencontrer, découvrir l’altérité tout en s’amusant avec un jeu grandeur nature. La grande salle.

13h → 16h30 : Apprendre à marchander avec les Biffins

Découverte de l’art du marchandage guidé par des Biffins, nos voisins experts en la matière, pour voyager dans un “autre monde” si proche de nous. Ensemble, donnons une seconde vie à des objets en se racontant des histoires. En extérieur rue Maurice Grimaud.

15h → 17h : Atelier d’impro

Des exercices ludiques et surprenants pour travailler sa créativité, son expression orale, son estime de soi en découvrant la force et la richesse du collectif. A la découverte des techniques théâtrales avec l’association 3027. La salle de jeux.

limité à 15 participants

17h → 18h : La grande parade

A travers ses spectacles, la compagnie Moveo explore la force narrative du corps et la richesse expressive du mouvement. En clôture de sa résidence à la maison de la Conversation, elle invite le quartier à participer à une danse théâtralisée avec des costumes flamboyants. En extérieur rue Maurice Grimault.

17h→ 18h30 : Le Jam des voisins

Avant de rentrer chacun chez soi, mélangeons-nous une dernière fois en buvant un dernier verre, en chantant et en jouant ensemble. Chanteur ou musicien en herbe, seul ou accompagné de votre instrument préféré, les voisins sont les bienvenus au premier bœuf de la maison. Le café de la Conversation.

Accès

Métro : Porte de Clignancourt et Porte de Saint-Ouen.

Bus : Arrêt René Binet des lignes 60 et 95.

Voiture : situé Porte de Montmartre, à 20 minutes de la gare du Nord. Parking à 280 m.

On ouvre nos portes à tous nos voisins, mais si vous avez des symptômes merci de vous isoler ! N’oubliez pas votre masque, nous n’oublierons pas de mettre à disposition le gel hydroalcoolique, l’application des règles de distanciation sociale et la désinfection des espaces.

[ LA MAISON DE LA CONVERSATION, C’EST QUOI ? ]

La conversation est la base d’une société démocratique harmonieuse. Ce moment d’échange et d’écoute nécessaire à la cohésion sociale est aussi le seul moyen de trouver collectivement des solutions afin de construire ensemble le monde de demain. Et aujourd’hui, on en a besoin plus que jamais.

️ La maison de la Conversation est donc un lieu d’innovation sociale et culturelle tourné vers la conversation. Gratuit et ouvert à tous, quelles que soient vos origines, votre culture, vos convictions, votre âge, ou votre genre, vous êtes le bienvenu. Ici, vous pourrez aborder de façon ludique et conviviale les sujets liés à votre quotidien, ceux qui sont importants pour vous. Tout au long de l’année, nous vous proposons des animations et des festivités, des rencontres et des ateliers ludiques autour de la conversation, des activités culturelles et artistiques mais aussi de la formation et de l’orientation vers l’emploi pour vous permettre d’avoir un rôle plus actif dans le débat démocratique et dans notre société.

Nous vous invitons à tisser de nouveaux liens avec nous, pour avancer ensemble avec plus d’égalité, d’écoute et de convivialité.

https://maisondelaconversation.org/

Événements -> Fête / Parade

La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018

4 : Porte de Clignancourt (642m) 13 : Porte de Saint-Ouen (694m) Arrêt René Binet des lignes 60 et 95 T3B : arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre



Contact :La maison de la Conversation bonjour@maisondelaconversation.org https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation

Événements -> Fête / Parade Insolite;En famille

Date complète :

2021-06-26T10:00:00+02:00_2021-06-26T19:00:00+02:00;2021-06-27T10:00:00+02:00_2021-06-27T19:00:00+02:00

Maison de la Conversation