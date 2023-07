Visite libre des collections et exposition La Maison de la Confiserie 24 rue Guynemer 59139 WATTIGNIES Wattignies Catégories d’Évènement: Nord

Wattignies Visite libre des collections et exposition La Maison de la Confiserie 24 rue Guynemer 59139 WATTIGNIES Wattignies, 16 septembre 2023, Wattignies. Visite libre des collections et exposition 16 et 17 septembre La Maison de la Confiserie 24 rue Guynemer 59139 WATTIGNIES Entrée libre Visitez le p’tit musée de la grande histoire des confiseurs du Nord. La Maison de la Confiserie 24 rue Guynemer 59139 WATTIGNIES 24 Rue Guynemer 59139 WATTIGNIES Wattignies 59139 Nord 0320960346 http://www.maisonconfiserie.fr Exposition boites de confiserie et divers matériels, exposition panneaux sur l’origine du sucre et l’arrivée de La Pie Qui Chante à Wattignies en 1933 Parking cour Ecole rue Guynemer à côté de la maison Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

