Saint-Barthélémy-de-Vals Maison de la céramique Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals La Maison de la Céramique au crépuscule … Maison de la céramique Saint-Barthélémy-de-Vals Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Barthélemy-de-Vals

La Maison de la Céramique au crépuscule … Maison de la céramique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Barthélémy-de-Vals. La Maison de la Céramique au crépuscule …

Maison de la céramique, le samedi 3 juillet à 20:00

Profitez d’une visite nocturne pour découvrir la nouvelle exposition permanente. La matière, la fabrication, le décor des céramiques et leurs multiples utilisations n’auront plus de secrets pour vous ! Venez découvrir la nouvelle scénographie de la Maison de la Céramique à l’occasion d’une visite inédite en soirée ! Maison de la céramique Place du 8 Mai 1945, 26240 Saint-Uze Saint-Barthélémy-de-Vals Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de la céramique Adresse Place du 8 Mai 1945, 26240 Saint-Uze Ville Saint-Barthélémy-de-Vals lieuville Maison de la céramique Saint-Barthélémy-de-Vals