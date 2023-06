Visite guidée de la maison de la brique La maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny Saint-Martin-d'Aubigny Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Martin-d'Aubigny Visite guidée de la maison de la brique La maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny, 16 septembre 2023, Saint-Martin-d'Aubigny. Visite guidée de la maison de la brique 16 et 17 septembre La maison de la brique Durée 1h, départs des visites à 11h, 14h et 16h30. Cette ancienne briqueterie transformée en musée en 1994 est unique en son genre, on y retrace l’histoire du métier de briquetier, de la brique et de son utilisation en Basse-Normandie. La maison de la brique 3 la Briquetterie, 50190 Saint-Martin-d’Aubigny Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Maison de la brique Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Martin-d'Aubigny Autres Lieu La maison de la brique Adresse 3 la Briquetterie, 50190 Saint-Martin-d'Aubigny Ville Saint-Martin-d'Aubigny Departement Manche Lieu Ville La maison de la brique Saint-Martin-d'Aubigny

La maison de la brique Saint-Martin-d'Aubigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-d'aubigny/

Visite guidée de la maison de la brique La maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de la maison de la brique La maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny La maison de la brique Saint-Martin-d'Aubigny 16 septembre 2023