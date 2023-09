Ciné Archi en plein air : Inception de Christopher Nolan La Maison de la Bourse Saint-Pierre Catégories d’Évènement: 972

Saint-Pierre Ciné Archi en plein air : Inception de Christopher Nolan La Maison de la Bourse Saint-Pierre, 14 octobre 2023, Saint-Pierre. Ciné Archi en plein air : Inception de Christopher Nolan Samedi 14 octobre, 18h00 La Maison de la Bourse Ramenez votre chaise Ciné Archi Inception à Saint-Pierre La Maison de l’Architecture de Martinique vous convie à une projection en plein air du film Inception de Christopher Nolan à Saint-Pierre, sur la place Bertin de l’ancienne capitale de la Martinique.

Venez réfléchir à l’architecture du film avec une petite présentation suivi de la projection en ces Journées Nationales de l’Architecture. Ramenez votre chaise ! La Maison de la Bourse Place Bertin, 97250 Saint-Pierre Martinique Saint-Pierre 97250 Quartier du Mouillage 972 Martinique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T04:00:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T04:00:00+02:00 Maison de l’Architecture de Martinique Détails Catégories d’Évènement: 972, Saint-Pierre Autres Lieu La Maison de la Bourse Adresse Place Bertin, 97250 Saint-Pierre Martinique Ville Saint-Pierre Departement 972 Lieu Ville La Maison de la Bourse Saint-Pierre latitude longitude 14.741009;-61.176182

La Maison de la Bourse Saint-Pierre 972 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/