Les artisans exposent chez Joseph Kessel 31 mars – 2 avril La Maison de Joseph Kessel

Fauteuils, Coussins, Poufs, Boutis, Canapés, Sacs, Bananes, Bougies, Savons… Venez chez Joseph Kessel, découvrir les restaurations de sièges, les créations multiples et échanger avec les artisans…

La Maison de Joseph Kessel 3 rue du ruisseau 95450 Avernes Avernes Avernes 95450 Val-d’Oise Île-de-France

Nathalie “Atelier N.BC“, Marion “Pose un Cul” et Audrey “Drey-Co“, seront disponibles pour vous parler de leurs métiers, des restaurations de sièges, des créations diverses avec des superbes tissus d’ameublement : coussins, rideaux, poufs, boutis, sacs, sacs-bananes… bougies et savons.

L’occasion pour vous de voir comment nous travaillons, nos outils, les différentes techniques, et assister à des démonstrations sur place.

Vous pourrez nous confier vos projets et nous étudierons leur faisabilité.

Des pièces restaurées ou créées seront mises en vente, ce sera le moment de vous offrir un élément de décoration qui sublimera votre intérieur…

Certaines pièces “à restaurer” attendent de savoir quel tissu devra les recouvrir pour s’intégrer parfaitement dans votre maison.

Venez nombreux découvrir ce que nous avons créé pour votre confort et votre plaisir.

Nous vous conseillons de stationner votre véhicule sur la place du village et de venir à pied en longeant le ruisseau (rue du ruisseau). Vous pourrez admirer le lavoir juste après le pont.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T17:30:00+02:00

Créations et restaurations Atelier NBC et Pose un Cul