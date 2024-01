LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE – La Maison de Fer de Dampierre en Yvelines 78 ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et autres usages 3 février – 14 décembre, les samedis La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Tarifs : Tarif dégressif 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:30:00+01:00

Fin : 2024-12-14T15:00:00+01:00 – 2024-12-14T18:30:00+01:00

Nous découvrirons au cours de l’atelier les bienfaits des plantes et leurs transformations :

3 Février L’ortie : préparez-vous pour une santé de fer

2 Mars La petite Pervenche et les fleurs de la mémoire

27 Avril Les bourgeons d’Aulne et de Saule, cure de jeunesse 4 Mai Les Pâquerettes à l’infini gracieuses, baume beauté

1er Juin Les Ombelles belles dames et leurs spirales, bâton de fumigation

6 Juillet Sureau noir, un livre de recettes à lui tout seul

31 Août Les Menthes et la clairvoyance, atelier eau florale

28 Septembre La Reine des Prés et le Saule, naissance de l’aspirine

12 Octobre La Cardère, une histoire à filer, atelier balade

23 Novembre Le Noisetier, l’ami des fées et des convalescents

14 Décembre La Carotte Sauvage, une huile beauté