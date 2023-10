L’Aubépine, l’églantier, le prunellier, en Mai La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines, 27 mai 2023, Dampierre-en-Yvelines.

L’Aubépine, l’églantier, le prunellier, en Mai Samedi 27 mai, 17h00 La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Tarifs : TARIF ADULTE 8€ ; TARIF ENFANT 4€

La promenade des rosacées sauvages de mai nous emmènera sur les chemins bordés d’arbustes épineux. Nous croiserons de jolis buissons fleuris et odorant, un marais, une mairie-église et la rivière l’Yvette.

Durée : 2h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/l-aubepine-l-eglantier-le-prunellier-les-rosacees-sauvages-en-mai-1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T17:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:30:00+02:00

Nature Sortie nature