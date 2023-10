L’Aubépine, l’églantier, le prunellier, les rosacées sauvages en Mai La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines, 27 mai 2023, Dampierre-en-Yvelines.

L’Aubépine, l’églantier, le prunellier, les rosacées sauvages en Mai Samedi 27 mai, 17h00 La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Tarifs : TARIF ADULTE 8€ ; TARIF ENFANT 4€

La promenade des rosacées sauvages de mai nous emmènera sur les chemins bordés d’arbustes épineux. Nous croiserons de jolis buissons fleuris et odorant.

Balade botanique et herbaliste, usages anciens et d’aujourd’hui.

Observation avec des loupes botaniques sur les nervures, les couleurs et les motifs des pétales, toute l’incroyable délicatesse et vigueur du végétal.

Durée : 2h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/l-aubepine-l-eglantier-le-prunellier-les-rosacees-sauvages-en-mai

La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France La Maison de Fer, 78720 Dampierre-en-Yvelines, France Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines IDF [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/l-aubepine-l-eglantier-le-prunellier-les-rosacees-sauvages-en-mai »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/l-aubepine-l-eglantier-le-prunellier-les-rosacees-sauvages-en-mai »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T17:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:30:00+02:00

2023-05-27T17:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:30:00+02:00

Nature Sortie nature