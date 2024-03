La maison de Chnourka Médiathèque Lisa Bresner Nantes, samedi 4 mai 2024.

La maison de Chnourka Atelier créatif animé par Gaya Wisniewski Samedi 4 mai, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner

Atelier créatif animé par Gaya Wisniewski

Donne vie à Chnourka et à ses amis. Choisis ton personnage préféré tiré de l’univers de Chnourka et dessine, colorie et découpe selon tes envies, pour lui faire vivre de nouvelles aventures.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Émile Romanet Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire