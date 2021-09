Saint-François La maison des Gouverneurs La Réunion, Saint-Francois La maison de changement d’air des Gouverneurs à Saint-François La maison des Gouverneurs Saint-François Catégories d’évènement: La Réunion

### Type de visite: Visite libre de 9h à 17h. ### Pratique: Ouvert le samedi et **fermé dimanche**. Accès libre et gratuit, sur présentation d’un test PCR ou Pass Sanitaire. Prévoyez des chaussures confortables pour profiter du parc. Il y a un parking au bout de l’allée. ### Plus d’infos: Rdv sur la page**Facebook** La maison des Gouverneurs. _Vien bat’ caré dann’ léo Sindni!_

Sur rendez-vous par mail

Promenade autour de la maison classée et de son jardin, nous vous raconterons l’histoire et la conception de cette maison peu banale. La maison des Gouverneurs 6 Chemin alfred mazerieux saint francois 97400 Saint-Denis Saint-François La Réunion

