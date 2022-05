La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain Le haut village Galerie La maison de Brian Simiane-la-Rotonde

2022-06-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 19:00:00

2022-06-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 19:00:00 Le haut village Galerie La maison de Brian

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence Martine Cazin et Patrice Poutout : dessin et sculpture, même espace et un langage simple, minimaliste. Il a dénudé le corps jusqu’à l’os, elle n’utilise que crayon ou plume. Dans cette rigueur affirmée, un beau dialogue entre deux arts à priori opposés. lamaisondebrian@orange.fr +33 6 04 17 33 77 Le haut village Galerie La maison de Brian Simiane-la-Rotonde

Lieu Simiane-la-Rotonde Adresse Le haut village Galerie La maison de Brian

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence