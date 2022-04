La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain – Du 5 août au 11 Septembre – Vernissage le vendredi 5 août à 18h Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde

La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain – Du 5 août au 11 Septembre – Vernissage le vendredi 5 août à 18h Simiane-la-Rotonde, 5 août 2022, Simiane-la-Rotonde. La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain – Du 5 août au 11 Septembre – Vernissage le vendredi 5 août à 18h Galerie La maison de Brian 43.9808 (latitude) et 5.56472 (longitude) Simiane-la-Rotonde

2022-08-05 15:00:00 – 2022-08-05 19:00:00 Galerie La maison de Brian 43.9808 (latitude) et 5.56472 (longitude)

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde Pierre Delcourt, peintre et Océane Madelaine, céramiste, nous dépaysent ; un grand souffle d’air venu des landes bretonnes. Leur art est d’espace et de vent. Autre est le travail de Perrine Simon, peinture par son propos, collage par la technique choisie. lamaisondebrian@orange.fr +33 6 04 17 33 77 Galerie La maison de Brian 43.9808 (latitude) et 5.56472 (longitude) Simiane-la-Rotonde

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Autres Lieu Simiane-la-Rotonde Adresse Galerie La maison de Brian 43.9808 (latitude) et 5.56472 (longitude) Ville Simiane-la-Rotonde lieuville Galerie La maison de Brian 43.9808 (latitude) et 5.56472 (longitude) Simiane-la-Rotonde Departement Alpes de Haute-Provence

Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/simiane-la-rotonde/

La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain – Du 5 août au 11 Septembre – Vernissage le vendredi 5 août à 18h Simiane-la-Rotonde 2022-08-05 was last modified: by La maison de Brian 2022 – Épisode 2 – Exposition – Art contemporain – Du 5 août au 11 Septembre – Vernissage le vendredi 5 août à 18h Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde 5 août 2022 Alpes-de-Haute-Provence Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence