La maison de Brian 2022 – Épisode 1 – Exposition – Art contemporain
Simiane-la-Rotonde
15 avril 2022, 14:00-18:00

Stefano Bianchi, photographe et Dominique Soudoplatoff, sculpteur et graveur… Avec presque rien, lumière sur surface de papier, visage entrevu gravé dans le métal, silhouette dressée comme une attente… leur lumière intérieure pour éclairer nos vies.

