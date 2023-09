Escalade et Activités sportives de pleine nature dans le Jura la maison de Balanin Villers-Farlay, 22 octobre 2023, Villers-Farlay.

Escalade et Activités sportives de pleine nature dans le Jura 22 – 27 octobre la maison de Balanin 435€

Le stage aura lieu à Villers Farlay et ses alentours.

Le but du séjour est de proposer des vacances sportives, sources de partage et de découverte, et de permettre à chaque jeune de progresser dans sa discipline, en partageant avec le groupe dans le respect de l’environnement. Visites des villes alentours sont également au programme.

Les jeunes découvriront ou pourront se perfectionner à la pratique de plusieurs activités sportives :

– La pratique de l’escalade est prévue sur les sites de Baume-les-Dames, Ornans, Besançon et Mouthier-Haute-Pierre. Ils ont l’avantage d’offrir une grande diversité de pratique sur des voies d’une longueur, ce sont des terrains de jeu riche et varié pour les amoureux de la grimpe. Les sites proposés permettent de faire varier plusieurs facteurs afin de s’adapter au mieux à la progression de chaque jeune : des voies « école », des hauteurs plus importantes sur des voies cotées « facile » permettant de travailler l’aspect psychoaffectif, des voies courtes mais plus difficiles permettant de travailler la technique et l’engagement physique, des voies longues et techniques, des secteurs permettant le travail de manips de cordes…

La pratique en SAE à Besançon dans la salle de l’association Entre-temps escalade permettra la découverte de la grimpe en salle ou pour d’autres d’expérimenter cette pratique dans une salle proposant un espace de 100 bloc de 500m², un espace voies de 700m² et de 18m de hauteur, un espace initiation de 300m² ou encore un mur de vitesse homologué compétitions internationales…

– La pratique de la via ferrata se pratiquera aux Baumes du Verneau à Nans-sous-Sainte-Anne et à la Roche du Mont à Ornans (selon niveau des pratiquants). Elle sera encadrée par un initiateur via ferrata FFME. Cette activité favorise le développement de l’autonomie et la confiance en soi des participants. Selon le niveau et l’âge des participants, une seconde session après l’initiation à Nans-sous-Sainte-Anne sera proposée à Ornans.

– La pratique de la randonnée se fera se fera sur le site des cascades du Hérisson à Ménétrux-en-Joux, classées Grand site de France. L’itinéraire de randonnée de 7 km permet de découvrir les 7 chutes d’eau du site.

Une seconde randonnée emmènera les jeunes sur les hauteurs de Mouthier-Haute-Pierre pour observer, selon les températures, un coucher de soleil magnifique.

L’HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu à Villers-Farlay situé dans un gîte jurassien spécialisé dans l’accueil de groupes, la maison de Balanin. Il est situé en proximité de la vallée de la Loue, de la forêt de Chaux, du massif jurassien. Le gîte de groupe combine une cuisine spacieuse équipée pour la confection des repas, une salle à manger pouvant accueillir des groupes jusqu’à 24 personnes, un salon de détente et de découverte, 7 chambres de 3 à 4 lits, 4 douches, 4 WC, 6 lavabos. La maison se trouve au sein d’un terrain clos et arboré de 30 ares : visite du grand potager biologique, rencontrer de la famille de moutons d’Ouessant.

Les éducateurs dormiront au rez-de-chaussée du gîte.

la maison de Balanin 3 rue de l'Etang 39600 Villers-Farlay Villers-Farlay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T07:30:00+02:00 – 2023-10-22T23:58:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:30:00+02:00

