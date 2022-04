La maison d’Alphonse Daudet en activité Maison d’Alphonse Daudet, 14 mai 2022 17:00, Draveil.

Nuit des musées La maison d’Alphonse Daudet en activité Maison d’Alphonse Daudet Samedi 14 mai, 17h00 représentation théâtrale en intérieur (selon les règles covid en vigueur ) et commentaire et visites en intérieur

visite commentée et participation à la dernière répétition du groupe théâtral amateur

La maison Daudet en vie

visite commentée en extérieur ( la maison au temps des Daudet, et la maison aujourd’hui), participation au dernier filage de la compagnie de théâtre amateur “Les mots à l’envers” avant tournée à 19h30 (durée 1h20), rencontre avec une partie de ceux qui font vivre la maison… malgré la covid.

Lieu de villégiature d’Alphonse Daudet, actuellement résidence d’artistes, centre culturel et lieu de rencontres artistiques, principalement autour de la parole.

© Maison d’Alphonse Daudet

RER ligne D gare de Ris Orangis

http://www.maison-alphonse-daudet.com

RER line D station Ris Orangis indoor theatrical performance (as per current covid rules) and indoor commentary and tours Saturday 14 May, 17:00

Resort of Alphonse Daudet, currently artist residence, cultural center and place of artistic meetings, mainly around the word.

House of Alphonse Daudet

La casa Daudet con vida

visita comentada al aire libre ( la casa en tiempos de los Daudet, y la casa hoy), participación en el último hilado de la compañía de teatro amateur “Las palabras al revés” antes de gira a las 19:30 (duración 1h20)encuentro con una parte de los que hacen vivir la casa… a pesar de la covid.

representación teatral en interior (según las reglas covid en vigor ) y comentario y visitas en interior Sábado 14 mayo, 17:00

33 rue Alphonse Daudet 91210 Draveil 91210 Draveil Île-de-France