La maison Daudet en vie ———————– visite commentée en extérieur ( la maison au temps des Daudet, et la maison aujourd’hui), participation au dernier filage de la compagnie de théâtre amateur “Les mots à l’envers” avant tournée à 19h30 (durée 1h20), rencontre avec une partie de ceux qui font vivre la maison… malgré la covid.

représentation théâtrale en intérieur (selon les règles covid en vigueur ) et commentaire et visites en intérieur

