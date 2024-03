La maison d’à côté au Théâtre de l’Opprimé Théâtre de l’Opprimé Paris, mercredi 27 mars 2024.

Du mercredi 27 mars 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

dimanche

de 17h00 à 18h20

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h50

.Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. payant

De 12 à 18 euros.

Juliana, brillante neurobiologiste sent parfois la réalité vaciller autour d’elle ; est-ce parce que sa fille Laura, disparue depuis tant années vient de l’appeler ? Se retrouveront-elles à la Maison d’à côté ?

Compagnie L’Air du Verseau

Juliana une brillante scientifique, a conçu le medicament le plus approprie contre la perte de memoire provoquee par la demence. Alors qu’elle commence devant un parterre de medecins une conference sur sa decouverte, sa phrase reste en suspens, c’est le trou, la panique et elle est contrainte d’interrompre la conference. Pourquoi et comment en est-elle arrivee la ? Son probleme est-il neurologique ? Que s’est-il passe plusieurs annees auparavant entre juliana et sa flle laura ? Quelle histoire particuliere la lie au Dr richard sillner, son assistant ? La piece etant construite comme une exploration dans les meandres du cerveau, une sorte d’enquete, au debut, a caractere medical s’engage.

Philippe Adrien, qui a monte cette piece en 2015 en dit :

« Les americains ont une sorte de genie pour faire des histoires a la fois immediates et profondes, simples et structurees. La maison d’a cote est une piece construite avec un personnage de femme magnifique d’emotion et de complexite. On pense a hitchcock tant le suspense est remarquablement mene. Et par moment, c’est drole, c’est leger… »

texte de Sharr White • adaptation Gérald Sibleyras • mise en scène Christophe Hatey & Florence Marschal • avec Jean-Jacques Boutin, Samantha Sanson, Florence Marschal, Christophe Hatey • création lumière Tristan Godat • co-création lumière Marc Augustin-Viguier • traduction Gérald Sibleyras • avec le soutien de l’Adami

Les droits de représentation scénique en Europe francophone sont gérés par MCR en accord avec William Morris Endeavor Entertainment, LLC

Théâtre de l’Opprimé 78, rue du Charolais 75012

