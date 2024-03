La Maison Charleston ouvre ses portes JEMA 2024 Rouen, vendredi 5 avril 2024.

La Maison Charleston ouvre ses portes JEMA 2024 Rouen Seine-Maritime

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Alexandra Foselle, créatrice de La Maison Charleston, propose des démonstrations en fleuristerie de papier en accès libre et organise des ateliers-découverte d’une heure (sur réservation) selon les modalités suivantes

– Création d’une boutonnière en crépon de fleuriste (mini-tulipe ou bouton de rose). Tarif 10€. Horaires (il est conseillé d’arriver 15 mn avant le début du cours afin de s’installer confortablement sans empiéter sur le créneau suivant) Vendredi 5 avril de 14h à 15h, de 16h à 17h et de 18h à 19h. Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 17h. Réservation par mail ou téléphone.

N’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier pour découvrir de belles matières et un artisanat d’hier sur un air d’aujourd’hui… Tout l’univers de La Maison Charleston est visible sur Instagram (la_maison_charleston).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 19:00:00

3 Rue Varin

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie lamaisoncharleston@gmail.com

