La nuit des châteaux La Maison Carrée Nay, 27 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Un concert donné au bénéfice de la rénovation de la Maison Carrée est proposé par Les Amis de la Maison Carrée.

Le chœur « Harmonia-A coeur Joie » propose un répertoire profane et sacré, mêlant œuvres classiques et contemporaines auxquelles s’ajoutent des chansons populaires. Ce chœur existe à Tarbes depuis 1968. Alain Gimenez le dirige depuis 2013.

Au programme :

-O magnum mysterium (Marianno Garau)

– Ay ! Luna que reluces (Cancionero de Upsala)

– Duelete de mi Senora (Juan Vasques)

– Messe brève à trois voix (Alain Gimenez)

– Pie Jesu (M. A. Charpentier)

– Quand le berger vit la bergère (Guillaume Costeley)

– Le tendre et dangereux visage de l’amour ( J. Prévert/Maurice Thiriet)

– Les enfants qui s’aiment (J. Prévert/ J. Kosma) et bien d’autres encore !

Réservations dans la limite des places disponibles. Libre participation..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

La Maison Carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A benefit concert for the renovation of the Maison Carrée, organized by Les Amis de la Maison Carrée.

The « Harmonia-A coeur Joie » choir offers a secular and sacred repertoire, combining classical and contemporary works with popular songs. The choir has existed in Tarbes since 1968. Alain Gimenez has been its director since 2013.

On the program

-O magnum mysterium (Marianno Garau)

– Ay! Luna que reluces (Cancionero de Upsala)

– Duelete de mi Senora (Juan Vasques)

– Messe brève à trois voix (Alain Gimenez)

– Pie Jesu (M. A. Charpentier)

– Quand le berger vit la bergère (Guillaume Costeley)

– Le tendre et dangereux visage de l?amour (J. Prévert/Maurice Thiriet)

– Les enfants qui s?aiment (J. Prévert/ J. Kosma) and many more!

Reservations subject to availability. Free admission.

Concierto a beneficio de la renovación de la Maison Carrée, organizado por Les Amis de la Maison Carrée.

El coro « Harmonia-A coeur Joie » ofrece un repertorio profano y sacro, combinando obras clásicas y contemporáneas con canciones populares. El coro tiene su sede en Tarbes desde 1968. Alain Gimenez es su director desde 2013.

En el programa:

-O magnum mysterium (Marianno Garau)

– ¡Ay! Luna que reluces (Cancionero de Upsala)

– Duelete de mi Senora (Juan Vasques)

– Messe brève à trois voix (Alain Gimenez)

– Pie Jesu (M. A. Charpentier)

– Cuando el pastor vio a la pastora (Guillaume Costeley)

– El tierno y peligroso rostro del amor (J. Prévert/Maurice Thiriet)

– Les enfants qui s?aiment (J. Prévert/ J. Kosma) ¡y muchos más!

Reservas sujetas a disponibilidad. Entrada gratuita.

Ein Konzert zugunsten der Renovierung des Maison Carrée wird von Les Amis de la Maison Carrée veranstaltet.

Der Ch?ur « Harmonia-A coeur Joie » bietet ein weltliches und geistliches Repertoire, das klassische und zeitgenössische Werke mit Volksliedern verbindet. Der Chor besteht seit 1968 in Tarbes. Alain Gimenez leitet ihn seit 2013.

Auf dem Programm stehen:

-O magnum mysterium (Marianno Garau)

– Ay! Luna que reluces (Cancionero de Upsala)

– Duelete de mi Senora (Juan Vasques)

– Kurze Messe für drei Stimmen (Alain Gimenez)

– Pie Jesu (M. A. Charpentier)

– Quand le berger vit la bergère (Als der Hirte die Hirtin sah) (Guillaume Costeley)

– Das zarte und gefährliche Gesicht der Liebe ( J. Prévert/Maurice Thiriet)

– Les enfants qui s’aiment (J. Prévert/ J. Kosma) und viele andere mehr!

Reservierungen im Rahmen der verfügbaren Plätze. Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay