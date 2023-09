Exposition Visualis- Jeux de Lettres La Maison Carrée Nay, 14 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Les Amis de la Maison Carrée vous propose une nouvelle exposition : Visualis, Jeux de Lettres, donne à voir une série de lettrage insolites, ludiques, humoristiques, et graphiques, qui se singularise des règles basiques de la lettre typographique traditionnelle.

Réalisée par Jacques-André Causeret, cette exposition vous fera rire, vous obligera à décrypter et vous lancera des défis (rébus…).

Visible du mardi, mercredi, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, ainsi que le jeudi et vendredi de 15h à 18h. Ouverture exceptionnelle le dimanche 5 novembre de 10h à 18h..

2023-10-14 fin : 2023-12-30

La Maison Carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de la Maison Carrée are pleased to present a new exhibition: Visualis, Jeux de Lettres, showcases a series of unusual, playful, humorous and graphic letterings that depart from the basic rules of traditional typography.

Created by Jacques-André Causeret, this exhibition will make you laugh, force you to decipher and challenge you (rebus…).

Open Tuesday, Wednesday and Saturday from 10am to 12pm and 3pm to 6pm, as well as Thursday and Friday from 3pm to 6pm. Special opening on Sunday, November 5, from 10am to 6pm.

Los Amigos de la Maison Carrée se complacen en presentar una nueva exposición: Visualis, Jeux de Lettres, que presenta una serie de letras insólitas, lúdicas, humorísticas y gráficas que se apartan de las reglas básicas de la tipografía tradicional.

Creada por Jacques-André Causeret, esta exposición le hará reír, le obligará a descifrar y le desafiará (rebus…).

Abierta los martes, miércoles y sábados de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, y los jueves y viernes de 15:00 a 18:00. Apertura especial el domingo 5 de noviembre de 10.00 a 18.00 h.

Die Amis de la Maison Carrée bieten Ihnen eine neue Ausstellung: Visualis, Jeux de Lettres, zeigt eine Reihe von ungewöhnlichen, spielerischen, humorvollen und grafischen Schriftzügen, die sich von den Grundregeln der traditionellen typografischen Buchstaben unterscheiden.

Diese von Jacques-André Causeret gestaltete Ausstellung wird Sie zum Lachen bringen, Sie zum Entschlüsseln zwingen und Sie vor Herausforderungen stellen (Rebus…).

Zu sehen von Dienstag, Mittwoch, Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, sowie Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Sonderöffnung am Sonntag, den 5. November, von 10 bis 18 Uhr.

