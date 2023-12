MARCHÉ DE PRODUCTEURS La Maison brûlée La Chapelle-Huon, 9 juin 2024, La Chapelle-Huon.

La Chapelle-Huon Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:30:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 18h.

Au programme :

Dégustation et vente de l’ensemble des produits de la Cidrerie Distillerie Pelletier

Démonstration de distillation

Restauration le midi

Marché de producteurs : miel, fromage de chèvre, Cerf, Champagne, Conserverie et confiserie, artisanat,…

La Maison brûlée

La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire



