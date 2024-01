YUSTON XIII LA MAISON BLEUE Strasbourg, samedi 16 mars 2024.

Yuston XIII est un artiste qui a transformé la musique en une fenêtre sur son âme. Il acommencé à créer dans l’intimité de sa chambre d’adolescent, en regardant des vidéos surYouTube pour apprendre les techniques de composition, d’enregistrement et de mixage. Pourlui, la musique est un journal intime, une façon de s’exprimer et de partager ses sentimentsles plus profonds avec le monde.Après avoir étudié l’ingénierie à Lyon, Yuston XIII décide de poursuivre sa passion pour lamusique en laissant derrière lui une carrière prometteuse. Il consacre alors une annéeentière à perfectionner son art, enfermé chez lui pour affiner ses compositions, ses écrits etses visuels. Le résultat est un univers riche, mystérieux, qui met en avant la voix envoûtantede l’artiste.Yuston XIII sort ensuite son premier single « Fantôme » en décembre 2021 qui rencontre unimmense succès. L’artiste captive son public et suscite l’engouement de ses fans sur lesréseaux sociaux, atteignant rapidement le million d’écoutes sur les plateformes de streamingdès ses premiers titres. Cette popularité croissante est confirmée par son premier concerten tête d’affiche à La Boule Noire qui affiche complet en seulement 24h.En février 2023, il sort son premier EP, Origine , un recueil de 7 titres introspectifs qui nousplonge dans une histoire qui pourrait être la nôtre. L’artiste s’attache à dépeindre son universimagé à travers une écriture poétique qui mêle habilement rap et chant. Ses mots nousemmènent vers des paysages inconnus, où la noirceur côtoie la lumière pour nous offrir unvoyage musical unique.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

LA MAISON BLEUE 3 RUE DE GUEBWILLER 67100 Strasbourg 67