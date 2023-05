Concert La maison Bleue, 19 mai 2023, Roazhon.

Concert Vendredi 19 mai, 20h30 La maison Bleue 5€

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, Skeudenn Bro Roahzon propose un concert du groupe Neizh à la Maison Bleue.

NEIZH

Neizh, le “nid” en breton, prononcé [neiz] ou [neh] en vannetais, entité construite d’éléments venant d’un peu partout autour d’elle. Renvoie aussi au concept de berceau et de cocon/enveloppe.

Le quartet formé sur la scène rennaise, se compose de “branches” venant de quatres coins différents de basse-bretagne: Sterenn Toscer au chant et violon, du pays de Landerneau, Eliaz Le Bot aux saxophones, du sud du pays vannetais, Mathias Le Gall dit Chouch à la contrebasse, du centre-trégor et Iwan Audran aux percussions et au chant, du pays de Pontivy. Tous issus du milieu du fest-noz où ils ont fait leurs armes et se sont côtoyés depuis leur adolescence, ils se regroupent aujourd’hui pour proposer un concert autour du chant populaire breton. Le groupe s’attache à mettre en valeur ce répertoire dans une formule acoustique, mettant ainsi les timbres des instruments en avant.

Photo : Ernest S. Mandap

La maison Bleue 123 boulevard de verdun Roazhon 35064 Norzh – Sant-Varzhin Il-ha-Gwilen Breizh [{« type »: « email », « value »: « contact@skeudenn.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.99.30.06.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/4kP56uOuA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T20:30:00+02:00 – 2023-05-19T22:30:00+02:00

Concert Musique

Ernest S. Mandap