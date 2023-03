A la découverte du marais de Goulaine – Pays de la Loire Grandeur Nature La Maison bleue , la Verdonnière Haute-Goulaine Catégories d’Évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique

A la découverte du marais de Goulaine – Pays de la Loire Grandeur Nature La Maison bleue , la Verdonnière, 28 mai 2023, Haute-Goulaine. A la découverte du marais de Goulaine – Pays de la Loire Grandeur Nature Dimanche 28 mai, 10h30, 14h30 La Maison bleue , la Verdonnière Entrée libre La Maison bleue et la MGEN 44 vous proposent de participer à la manifestation nationale de La Fête de la Nature.Le matin un guide nature vous emmène dans plusieurs milieux naturels (douves, prairies humides, boisement…) pour mieux cerner les différentes facettes passionnantes de ce joyau de nature qu’est le marais de Goulaine, et s’étonner d’un paysage loin d’être figé.

L’après-midi, balade guidée sur la butte de la Roche. Ce site est un remarquable point de vue sur l’ensemble du marais à 360 ° ! Une lecture de paysage vous contera l’histoire de ce paysage avec en ligne de fonds la vallée de la Loire et Nantes.

Une exposition sur les poissons du marais dans des aquariums de la, fédération de pêche de Loire-Atlantique est aussi visible.

Les 2 animations peuvent se faire séparemment, un pique nique (non fourni) est proposé sur place pour les participants aux deux animations, (toilettes et espace pique nique sur place). La Maison bleue , la Verdonnière 136 route du pont de l’Ouen 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « animation.lmb@hautegoulaine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T10:30:00+02:00 – 2023-05-28T12:30:00+02:00

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T16:30:00+02:00 Paysage marais de Goulaine nature oiseaux Benoit Teillet

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Autres Lieu La Maison bleue , la Verdonnière Adresse 136 route du pont de l'Ouen 44115 Haute-Goulaine Ville Haute-Goulaine Departement Loire-Atlantique Age min 5 Age max 99 Lieu Ville La Maison bleue , la Verdonnière Haute-Goulaine

La Maison bleue , la Verdonnière Haute-Goulaine Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haute-goulaine/

A la découverte du marais de Goulaine – Pays de la Loire Grandeur Nature La Maison bleue , la Verdonnière 2023-05-28 was last modified: by A la découverte du marais de Goulaine – Pays de la Loire Grandeur Nature La Maison bleue , la Verdonnière La Maison bleue , la Verdonnière 28 mai 2023 Haute-Goulaine La Maison bleue la Verdonnière Haute-Goulaine

Haute-Goulaine Loire-Atlantique