Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le mardi 28 septembre à 18:00

En avant-première _**LA MAISON BLEUE**_ d’Hamedine Kane, en sa présence (2020 – Belgique/Sénégal/Cameroun – 0h55 – VO stf.) Festival Millenium 2021. À travers le portrait intimiste d’Alpha, ami d’enfance du réalisateur, “La Maison Bleue” met en lumière les problématiques de ces oubliettes que sont les camps de migrants européens. Territoires d’exceptions où surgissent des tentatives de résistance comme celles mises en place par Alpha dans son projet d’habitat atelier, lieu où se construit une poétique de la relation qui défie la désolation des corps et la violence du politique, au cœur de “La Jungle”, un camp pour réfugiés à Calais. C’est un voyage entre deux parcours, entre deux mondes, un voyage pour faire face, pour en finir avec la fuite.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T19:00:00

