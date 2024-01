Balèti de la Maison Blanche : Frezinat La Maison Blanche Toulouse, vendredi 2 février 2024.

Balèti de la Maison Blanche : Frezinat Musica tradicionala a dançar occitana Vendredi 2 février, 20h30 La Maison Blanche Participacion liura mas necessària + adesion Maison Blanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

◆ MAISON BLANCHE en partenariat amb l’IEO 31◆

FREZINAT – Musique traditionnelle à danser occitane.

Frezinat c’est le Tarn qui rencontre l’Ariège, c’est le mélange de l’azinat et du fresinat, la boudègue qui rencontre l’aboès ! C’est des Bourrées d’Ariège à la tarnaise, du Branlou ariégeois. C’est surtout quatres jeunes musiciens, passionnés de musique traditionnelle et des instruments qui y sont associés ! Ça ne va pas vous laisser de marbre (ariégeois ou tarnais à voir). Vous allez vous régaler comme quand vous mangez un azinat ou du fresinat !

Vidéo a découvrir : https://www.youtube.com/@Frezinat

FB : https://www.facebook.com/people/Frezinat/100087894325720/

◆ INFOS PRATIQUES ◆

Maison Blanche, Café associatif et culturel

10 rue Arnaud Bernard, 31000 Toulouse

Ouverture des portes à 19h00

Début du concert : 20h30

◆ ACCÈS ◆

METRO B – Compans Cafarelli

METRO A – Capitole

musica occitana

Frezinat