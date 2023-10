Frezinat à Maison Blanche La Maison Blanche Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Frezinat à Maison Blanche La Maison Blanche Toulouse, 13 octobre 2023, Toulouse. Frezinat à Maison Blanche Vendredi 13 octobre, 20h30 La Maison Blanche Entrée libre À l’occasion du Festival Occitania, la Maison Blanche reprend les bals occitans ! Cette fois, elle accueillera Frezinat et sa musique traditionnelle. « Frezinat c’est le Tarn qui rencontre l’Ariège, c’est le mélange de l’azinat et du fresinat, la boudègue qui rencontre l’aboès ! C’est des Bourrées d’Ariège à la tarnaise, du Branlou ariégeois. C’est surtout quatres jeunes musiciens, passionnés de musique traditionnelle et des instruments qui y sont associés ! Ça ne va pas vous laisser de marbre (ariégeois ou tarnais à voir). Vous allez vous régaler comme quand vous mangez un azinat ou du fresinat ! » Le bal se tiendra le vendredi 13 octobre à 20h30. La Maison Blanche rue arnaud bernard toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00 mathys marie frezinat IEO 31 2023 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu La Maison Blanche Adresse rue arnaud bernard toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Maison Blanche Toulouse latitude longitude 43.609768;1.439206

La Maison Blanche Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/