Oise Les graines d’été La Maison Avron La Corne en Vexin, 25 août 2023, La Corne en Vexin. Les graines d’été 25 – 27 août La Maison Avron Graines d’été sera le premier événement d’une série

intitulée LES QUATRE SAISONS DE LA MAISON AVRON.

Graines d’été c’est l’occasion de vous offrir une belle

transition entre la fin des vacances scolaires et la rentrée de septembre. Venez entre ami.e.s, en famille, ce sera beauet doux. Avec des spectacles accessibles à toutes et à tous dans un lieu calme où flotte toujours la mémoire de Philippe Avron, un très grand acteur du théâtre populaire français. La Maison Avron 2 rue Avron 60240 La Corne-Vexin La Corne en Vexin 60240 Hardivillers-en-Vexin Oise http://www.lamaisonavron.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:00:00+02:00

