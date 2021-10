La Maison aux histoires – contes Tréguier, 3 novembre 2021, Tréguier.

La Maison aux histoires – contes Maison Ernest Renan 20 rue Ernest Renan Tréguier

2021-11-03 17:30:00 – 2021-11-03 18:30:00 Maison Ernest Renan 20 rue Ernest Renan

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Samuel Peron fait renaître les contes et histoires traditionnels de la société bretonne du 19ème siècle. L’orgue de Barbarie et l’accordéon diatonique viennent bercer le public et le plonger dans le monde surnaturel qui peuple les rêves de l’imaginaire trégorois. Après 10 ans à écumer les planches des salles des fêtes, après avoir conté et chanté dans la rue pour des fêtes de village, brocantes ou marchés… Samuel devient professionnel en 2011 et se consacre désormais exclusivement à ce métier-passion.

18 personnes maximum

maison.renan@monuments-nationaux.fr +33 2 96 92 45 63

Samuel Peron fait renaître les contes et histoires traditionnels de la société bretonne du 19ème siècle. L’orgue de Barbarie et l’accordéon diatonique viennent bercer le public et le plonger dans le monde surnaturel qui peuple les rêves de l’imaginaire trégorois. Après 10 ans à écumer les planches des salles des fêtes, après avoir conté et chanté dans la rue pour des fêtes de village, brocantes ou marchés… Samuel devient professionnel en 2011 et se consacre désormais exclusivement à ce métier-passion.

18 personnes maximum

Maison Ernest Renan 20 rue Ernest Renan Tréguier

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose