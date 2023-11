[Concert & conférence] La sagesse de nos fausses notes La maison aux coquelicots Dieppe, 1 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Qui, dans sa vie, n’ a pas commis ou subi des fausses notes au point d’éprouver colère et culpabilité ? Qui n’ a pas été maladroit, insuffisant, défaillant ? Qui n’ a pas, parfois, manqué de discernement, n’ a pas été offensé et n’ a pas blessé ?

Et si toutes ces fausses notes étaient une chance, nous invitant à une aventure qui donne sens à l’existence ?

Lors de cette rencontre avec Marc Vella et son piano, vous recevrez des clés précieuses pour harmoniser les fausses notes de votre vie..

2023-11-01 17:00:00 fin : 2023-11-01 . .

La maison aux coquelicots

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Who, in his or her life, hasn?t committed or suffered from false notes to the point of feeling anger and guilt? Who hasn?t been clumsy, inadequate or deficient? Who hasn?t, at times, lacked discernment, been offended or hurt?

What if all these false notes were an opportunity, inviting us to an adventure that gives meaning to existence?

In this encounter with Marc Vella and his piano, you will receive precious keys to harmonizing the false notes in your life.

¿Quién, en su vida, no ha dado o sufrido una nota falsa hasta el punto de sentir rabia y culpa? ¿Quién no ha sido torpe, inadecuado o deficiente? ¿Quién no ha carecido a veces de discernimiento, se ha sentido ofendido o herido?

¿Y si todas estas notas falsas fueran una oportunidad, que nos invitara a una aventura que da sentido a la existencia?

En este encuentro con Marc Vella y su piano, recibirá preciosas claves para armonizar las notas equivocadas de su vida.

Wer hat in seinem Leben nicht schon einmal so viele Fehler gemacht oder erlitten, dass er sich darüber ärgerte und schuldig fühlte? Wer hat sich nicht ungeschickt, unzureichend oder fehlerhaft verhalten? Wer war nicht manchmal uneinsichtig, beleidigt oder verletzt?

Und wenn all diese falschen Töne eine Chance wären, die uns zu einem Abenteuer einlädt, das dem Leben Sinn verleiht?

Bei diesem Treffen mit Marc Vella und seinem Klavier erhalten Sie wertvolle Schlüssel, um die falschen Noten Ihres Lebens in Einklang zu bringen.

