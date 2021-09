Bordeaux Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, Gironde La Maison aux Arbres Étourdis Théâtre des Beaux Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La Maison aux Arbres Étourdis Théâtre des Beaux Arts, 30 octobre 2021, Bordeaux. La Maison aux Arbres Étourdis

du samedi 30 octobre au samedi 27 novembre à Théâtre des Beaux Arts

_Avec Lolita Barozzi et Aurore Cailleret_ _Ecrit et mis en scène par Aurore Cailleret_ _Fabrication des marionnettes : Lolita Barozzi_ _Bidouillages scénographiques : Aurore Cailleret_ _Production Le Liquidambar_ Dans une ville défigurée, les relations sociales sont réglementées par le Ministère du Paraître. Chaque habitant, comme l’exige la loi, est dans l’obligation de porter un masque. Et ceci a ainsi fait le bonheur et les affaires du commerçant Gratton, marchand de masques de la ville. Un jour, pendant son recensement, Gratton se rend compte qu’un foyer n’a pas acheté de masque. Il avertit donc le Ministre du Paraître en personne. Celui-ci ordonne à Gratton de mener son enquête et de se rendre jusqu’au repère des sans masque, La Maison aux arbres étourdis. Tout public à partir de 7 ans _Coréalisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde_

Tarif Unique : 8€

Conte Marionnettique Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T15:00:00;2021-10-30T16:00:00 2021-10-30T17:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T15:00:00;2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre des Beaux Arts Adresse 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Théâtre des Beaux Arts Bordeaux