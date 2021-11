Genève Théâtre Am Stram Gram Genève La maison a 30 ans Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

Théâtre Am Stram Gram, le vendredi 29 avril 2022 à 19:30

### 29 avril 2022 à 19h ### Tout public Les murs sont mous comme des éponges, j’appuie dessus, il y a des phrases qui sortent. La Castafiore ?!?… Demain ?!?… Ici ?!?… C’est une plaisanterie ?!?… Tu entends ça ? Les murs de la salle se mettent à parler ! Ils étaient neuf, cinq Géants et quatre Géantes. Les DERNIERS Géants. Ça parle de partout… et dans le foyer aussi ! Il ne faut pas vivre près des lacs. Les lacs sont dangereux. Il y a des secrets, au fond des eaux noires. Écoute ! l’escalier, le grand escalier, il dit… Parfois je me demande si les planètes n’ont pas des sentiments comme les gens. Et la porte d’entrée ! Elle s’y met aussi ! Münch, il faudra lui donner ta force, ton courage et ta fantaisie à ce moineau. Les voix continuent dehors… … il est à la fois petit et grand… … viens, on sort ! … c’est un cocon, une coquille… qui peut respirer très fort… Oh ! tu vois le gros camion devant l’entrée ? Et dessus, le gâteau énorme ! Trente bougies, le théâtre va les souffler ! … J’espère qu’il a fait un souhait.

Entrée libre

Trente ans que les murs du Théâtre Am Stram Gram font battre les cœurs des parents et des enfants. C’est la fête ! Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève

2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T23:00:00

