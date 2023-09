BALADE SPORTIVE La Mairie Saint-Étienne-Vallée-Française, 24 septembre 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

L’association « Tout est culture » vous invite à partager une balade en marchant et en courant à l’allure modérée. Départ tous les dimanches à 10h, du parking de la mairie. On part ensemble et on arrive ensemble.

Sous la réserve de la météo…..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 12:00:00. EUR.

La Mairie

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



The « Tout est culture » association invites you to share a walk or run at a moderate pace. Departure every Sunday at 10am, from the town hall parking lot. We leave together and arrive together.

Weather permitting….

La asociación « Tout est culture » le invita a compartir un paseo o una carrera a ritmo moderado. Salimos todos los domingos a las 10 de la mañana del aparcamiento del ayuntamiento. Salimos juntos y llegamos juntos.

Si el tiempo lo permite….

Der Verein « Tout est culture » lädt Sie zu einem gemeinsamen Spaziergang ein, bei dem Sie in gemäßigtem Tempo gehen und laufen können. Abfahrt jeden Sonntag um 10 Uhr vom Parkplatz des Rathauses. Wir gehen gemeinsam los und kommen gemeinsam an.

Unter Vorbehalt des Wetters….

Mise à jour le 2023-09-20 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère