Le samedi 9 octobre 2021

de 13h à 18h

gratuit

Nos amis les animaux, mieux les connaître pour mieux les protéger ! Pour cette 1ère édition, le cheval de trait breton sera mis à l’honneur. Il est l’un des symboles de la relation si particulière qui existe entre l’activité humaine et les animaux. A l’occasion de la Fête des Animaux en ville organisée parla Ville de Paris, la Mairie du 15e prend ses quartiers dans le square Saint-Lambert pour que la protection des animaux, sauvages comme domestiques, soit une réalité du quotidien. Comment, dans une métropole aussi dense que Paris, la cohabitation entre les Hommes et les Animaux peut-elle permettre de protéger ces espèces, indispensables au maintien de l’équilibre si fragile de la biodiversité animale et végétale ? La Mairie du 15e propose ainsi aux habitants de l’arrondissement de se retrouver, samedi 9 octobre, de 13h à 18h, pour aller à la rencontre des exposants présents. En présence d’un cheval breton, une réplique d’une ferme permettra de présenter aux plus jeunes les animaux de la basse-cour. Un apiculteur présentera également le fonctionnement d’une ruche et la vulnérabilité des abeilles face à l’activité humaine. Un stand bien-être et santé sera tenu par un vétérinaire,qui, en plus de présenter son métier, proposera des conseils gratuits pour prendre soin de son animal de compagnie au quotidien. Et parce que le métier de vétérinaire n’est pas l’unique profession au service des animaux, la Mairie du15e a souhaité convier plusieurs établissements d’enseignement supérieur qui proposent des formations aux bacheliers qui souhaiteraient travailler au plus près des animaux. L’Histoire de la relation entre l’Homme et les Animaux sera présentée par des spécialistes retraçant l’évolution de nos rapports avec ces êtres qui sont partie prenante de notre écosystème, qui,aujourd’hui, est en danger du fait de nos modes de production, à l’instar de l’agriculture intensive. Un dernier stand regroupera une exposition sur la biodiversité à Paris mais également un stand sur les bons gestes à adopter au quotidien pour limiter la prolifération des rats et pigeons. Par ailleurs, la SPA sensibilisera tout un chacun sur les enjeux et la responsabilité qu’implique l’accueil chez soi d’un animal domestique. Cet événement sera organisé dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Plus d’information sur mairie15.paris.fr Événements -> Fête / Parade Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet Paris 75015

