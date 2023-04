La Mairie du 10e fête l’esprit critique ! Mairie du 10e arrondissement, 1 avril 2023, Paris.

Du samedi 01 avril 2023 au mardi 04 avril 2023 :

.Tout public. gratuit

Fête de l’esprit critique 2023 : venez explorer, tester et aiguiser votre sens critique à travers une programmation créative et ludique.

Devant l’inflation du nombre des fake news, trolls et autre infox, c’est tout le système informationnel qui est fragilisé, et par là, la démocratie elle-même. Tant par la diffusion de conceptions erronées que par le rejet des consensus les plus établis, on finit par ne plus croire en rien, comme l’écrivait Hannah Arendt. Comment faire alors société si nous n’avons plus le réel en partage ?

Le remède se trouve dans le discernement, qui est moins un talent inné qu’une compétence qui se travaille. Le journaliste scientifique et essayiste Florian Gouthière définit l’esprit critique comme « une capacité acquise permettant d’évaluer différents aspects d’une information, avant de formuler une opinion à son sujet – essentiellement, quant au niveau de confiance que l’on peut lui accorder ».

Depuis des années, divers promoteurs et vulgarisateurs de l’esprit critique s’amusent à dire que ce 1er avril est la « Journée Mondiale de l’Esprit Critique ». Ce jour où tout le monde est (au moins un peu) sceptique face aux propos tenus dans les médias, par crainte des canulars inventés par des rédacteurs facétieux… ou relayés par leurs victimes !

A partir de cette année, la mairie du 10e s’engage à faire vivre cette fête de l’esprit critique, avec une pointe d’espièglerie et beaucoup de bonne humeur.

Demandez le programme !

Samedi 1er avril de 14h à 18h



Accueil sur le parvis de la Mairie : Animation de rue « il parait que » …

Une animation proposée par les Petits Débrouillards IDF qui mettra le public à l’épreuve des affirmations les plus saugrenues. Grand public. Gratuit.

___________________________________________

Fresque des nouveaux récits : « Pour créer une société différente, il faut déjà l’imaginer »

15h – 18h

Votre intelligence collective au service des nouveaux récits.

Atelier grand public de 2h30 environ. Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/shop.php?event=paris-idf-atelier-la-fresque-des-nouveaux-recits&session=6204169

__________________________________________

Atelier nutrition : « Des fake news dans votre assiette ! »

Quizz ludique de sensibilisation pour faire le tri entre le vrai et le faux et savoir détecter les fake news alimentaires et diététiques propagées sur les réseaux sociaux. Travaux menés en partenariat avec l’association Miam Miam Family et les élèves du lycée professionnel Gustave Ferrié (10e).

___________________________________________

Débat mouvant autour du climato-scepticisme

PikPik Environnement et la mairie du 10ème vous donnent la parole !

Lors de la Fête de l’Esprit Critique, venez débattre avec d’autres citoyens sur des sujets d’actualité de la transition écologique.

Gratuit sur inscription : Fête de l’esprit critique – Inscriptions Débats Mouvants PikPik

___________________________________________

L’influence des astres : Les effets (in)soupçonnés de la Lune

15h

Conférence animée par Jean-Jacques Ingremeau, physicien et membre de l’Association Française pour l’Information Scientifique (afis), auteur de plusieurs articles sur les croyances, avérées ou non, sur l’influence de la Lune. Conférence grand public gratuite suivie d’une table ronde en partenariat avec l’association Buena Onda Science Club.

___________________________________________

Atelier alerte aux pseudosciences ! : « Prévoir les séismes, vraiment !? »

Apprenez à détecter et décrypter les pseudosciences. Atelier-débat grand public interactif et quizz animés par l’association Buena Onda Science Club (Hajar et Yetkin). Gratuit.

___________________________________________

Atelier Débat : Qu’est-ce qu’un argument, comment débattre ensemble ?

Avec Albert Moukheiber du collectif Chiasma

Tout public. Gratuit.

___________________________________________

La Fête de l’esprit critique joue les prolongations…

Mardi 4 avril



« Jeu télé » : Qui veut enquêter tels des champions ? – Collectif Chiasma

Mesure-toi aux autres équipes en résolvant plusieurs énigmes. Pour cela, il te faudra utiliser les informations à ta disposition, mais aussi ton esprit critique pour déjouer tous les pièges !

Deux séances de jeu d’ 1h15 chacune. Public : 20-30 participants, à partir de 11 ans. Cet atelier vous est proposé par Camille et Audrey, du collectif Chiasma, en partenariat avec les établissements scolaires du 10e.

Mairie du 10e

___________________________________________

Evènement de sensibilisation pédagogique aux fake news – M95, lab d’innovation GRDF

17h – 18h30

« Quels grands enseignements pouvons-nous tirer aujourd’hui de l’histoire ? », « Comment faire la distinction entre info et intox ? », « Comment savoir s’il s’agit d’une rumeur non fondée ? ».

En présence des étudiants Msc et MBA de l’INSEEC, ainsi que d’Anne Clotteau, fondatrice de Thank you and Welcome : atelier-conférence, restitution des travaux des étudiants et remise des prix.

Espace M95, locaux de GRDF, 95 rue de Maubeuge, 75 010 Paris

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Contact : https://mairie10.paris.fr/pages/fete-de-l-esprit-critique-samedi-1er-avril-2023-23333

mairie du 10e