Journées du patrimoine à Aynac La mairie Aynac, 16 septembre 2023, Aynac.

Aynac,Lot

Dans le cadre des JEP, le château vous ouvre ses portes pour des visites guidées..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

La mairie

Aynac 46120 Lot Occitanie



The château opens its doors for guided tours as part of the YPP.

En el marco del PEC, el castillo le abre sus puertas para visitas guiadas.

Im Rahmen der JEP öffnet das Schloss seine Pforten für Führungen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Figeac