Migration : Littoral Biterrois – À la découverte des oiseaux migrateurs et de leur habitat. La Maïre Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Sérignan Migration : Littoral Biterrois – À la découverte des oiseaux migrateurs et de leur habitat. La Maïre Sérignan, 7 octobre 2023, Sérignan. Migration : Littoral Biterrois – À la découverte des oiseaux migrateurs et de leur habitat. Samedi 7 octobre, 08h00 La Maïre Entrée libre Joignez-vous à nous pour une aventure fascinante à la découverte des oiseaux migrateurs qui font escale le long du littoral biterrois lors de leur voyage épique. Au cours de cette matinée spéciale, nous vous invitons à explorer la richesse de la faune aviaire qui peuple nos zones humides locales, notamment les canards, les limicoles, et les espèces inféodées aux roselières. Ce que vous pourrez découvrir : • Les oiseaux : Vous serez émerveillés par la diversité des espèces d’oiseaux qui font de cette région une étape cruciale de leur migration annuelle. Nos animateurs expérimentés vous montreront comment observer et identifier ces oiseaux. • Le rôle vital des zones humides : Les zones humides du littoral biterrois sont de véritables stations-service pour ces voyageurs ailés. Nous expliquerons pourquoi la préservation de ces habitats naturels est si cruciale pour la survie des oiseaux migrateurs, et comment elles contribuent à leur cycle de vie. • Des moments inoubliables : Munis de jumelles, de longues-vues et de guides ornithologiques, vous aurez l’opportunité de vivre des moments inoubliables en observant ces oiseaux dans leur environnement naturel. Vous pourrez également poser des questions et en apprendre davantage sur leur comportement, leurs habitudes alimentaires et leur incroyable voyage. • Participation à la conservation : Nous vous encouragerons à devenir des acteurs de la préservation de ces trésors naturels. Vous découvrirez comment vous pouvez contribuer à la protection des zones humides et à la sauvegarde de l’avifaune migratrice. La Maïre la Maire Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@ashl.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 43.270917;3.339881

