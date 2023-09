Présentation du collectif les Fol’épis La maingretais Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Présentation du collectif les Fol’épis La maingretais Chantepie, 23 septembre 2023, Chantepie. Présentation du collectif les Fol’épis Samedi 23 septembre, 18h00 La maingretais pour toutes et tous Fondé à l’été 2021, le collectif les Fol’épis fait le choix d’agir localement et collectivement pour soutenir la transition écologique et citoyenne de Chantepie. Nous sommes persuadé·es qu’il est fondamental de repenser notre rapport au monde en commençant par là où nous vivons. Il s’agit donc de ré-inventer des solutions d’entraide et de construction collective, et de se ré-approprier notre pouvoir de créer, d’expérimenter des formes nouvelles. Le collectif nous invite à nous relier à l’ensemble des vivants cohabitant avec nous sur Chantepie. Comme remède contre le ras-le-bol, nous proposons des constructions collectives, tout en donnant de la place à une approche esthétique et sensible ! Le 23 septembre de 18h à 20h, nous vous invitons à partager un apéro sous notre yourte avec les membres de notre collectif ! Nous vous présenterons nos différentes actions, nos fondamentaux et notre manière de faire collectif. Nous avons hâte de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur nos envies respectives !

Retrouvez-nous sur www.collectif-lesfolepis.org La maingretais 13 rue de la maingretais chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}] [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

