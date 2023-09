Cercle de femmes La maingretais Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Cercle de femmes La maingretais Chantepie, 19 septembre 2023, Chantepie. Cercle de femmes Mardi 19 septembre, 20h00 La maingretais adhésion au collectif : 5€ + prix libre Le collectif Les Fol’épis regroupe des habitant·es de Chantepie soucieux·ses de vivre au cœur d’une ville saine et habitable durablement pour l’ensemble des vivants. Retrouvez-nous sur www.collectif-lesfolepis.org

************************** C’est quoi un cercle de femmes ? Un cercle de femmes est un lieu où toutes les femmes qui le souhaitent peuvent se rassembler autour de leur vécu quel que soit leur âge ou leur culture. Ces moments de rassemblement sont inspirés de traditions ancestrales : dans de nombreuses civilisations les femmes se retrouvaient (et se retrouvent encore) pour se soutenir, échanger, transmettre. Les cercles de femmes recréent ces espaces. C’est aussi un espace où les femmes présentes peuvent s’ouvrir, s’exprimer en toute sécurité : le lieu est chaleureux, chacune parle d’elle, à la première personne et surtout s’engage à respecter la confidentialité. L’animatrice guide le déroulé du cercle : préparation du lieu, accueil des participantes, rituel d’ouverture (présentation du thème, lecture, visualisation pour se connecter les unes aux autres….). La parole va ensuite voguer de femmes en femmes au gré des envies de chacune : en face, écoute et bienveillance. De la douceur, des prises de conscience, des libérations : c’est ça un cercle de femmes. Bienvenues ! Pense à prendre manteau et couvertures car nous serons en plein air sous la yourte ! La maingretais 13 rue de la maingretais chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}] [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

