La Main Verte 15ème Edition, 1 mai 2021-1 mai 2021, Le Vigan. 2021-05-01 – 2021-05-01 Parc du Château d'Assas Avenue Jeanne d'Arc

Le Vigan Gard Parc du Château d’Assas Le Vigan Gard Le Vigan Marché aux plantes (plants potagers bio, variétés de tomates anciennes, vivaces ou cactées, camélias, iris, plantes médicinales…). Bien plus qu’un marché, La Main verte est un rendez-vous ludique qui sensibilise un large public sur la préservation de l’Environnement par l’implication d’associations, d’institutions et de professionnels. Les modalités imposées par les circonstances sanitaires s’appliqueront bien évidemment sur le Marché. Inf ormations pratiques : Parking gratuit à proximité contact@tourismecevennesnavacelles.com +33 4 67 81 01 72 http://www.tourismecevennesnavacelles.com/ Marché aux plantes (plants potagers bio, variétés de tomates anciennes, vivaces ou cactées, camélias, iris, plantes médicinales…). Bien plus qu’un marché, La Main verte est un rendez-vous ludique qui sensibilise un large public sur la préservation de l’Environnement par l’implication d’associations, d’institutions et de professionnels. Les modalités imposées par les circonstances sanitaires s’appliqueront bien évidemment sur le Marché. Inf ormations pratiques : Parking gratuit à proximité Droits libres

Lieu Le Vigan Adresse Parc du Château d'Assas Avenue Jeanne d'Arc Ville Le Vigan