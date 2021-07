« La Main Leste » par les Allumeurs de Réverbères Saint-Perdon, 1 août 2021-1 août 2021, Saint-Perdon.

« La Main Leste » par les Allumeurs de Réverbères 2021-08-01 – 2021-08-01 Théâtre de verdure 8 Sentier des Écoliers

Saint-Perdon Landes Saint-Perdon

10 EUR La troupe des Allumeurs de Réverbères revisite La Main Leste, d’après Eugène Labiche, dans un style baroque empruntant à l’univers visuel de Tim Burton et à l’humour décalé du cartoon. Cette comédie familiale et déjantée mêle théâtre, danse et chant dans une aventure tantôt burlesque et tantôt poétique qui ravira petits et grands.

Allumeurs de réverbères

dernière mise à jour : 2021-07-20 par