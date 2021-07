AvèzeAvèze Avèze Avèze Avèze, Gard La Main Leste par les Allumeurs de Réverbères Avèze Avèze AvèzeAvèze Catégories d’évènement: Avèze

La Main Leste par les Allumeurs de Réverbères Avèze, 22 juillet 2021, Rue de la Traversette Jardin Raisin d'Adre

Avèze Gard Jardin Raisin d’Adre Avèze Gard Avèze Une soirée de rire, de poésie et de douce folie avec les Allumeurs de Réverbères !Dans une maison ou la mère fait régner la terreur, un peintre déjanté débarque et entraîne toute la famille dans sa folie. La troupe revisite « La Main Leste » de Labiche dans un style baroque et haut en couleur ! Prix libre lors du passage du chapeau à la fin du spectacle Buvette dès 20h timothee.grivet@gmail.com http://urlr.me/YDymp dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Catégories d'évènement: Avèze, Gard
Lieu Avèze
Adresse Jardin Raisin d'Adre, Rue de la Traversette
Ville Avèze