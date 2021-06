La Main Leste par les Allumeurs de Révèbères Biscarrosse, 6 août 2021-6 août 2021, Biscarrosse.

La Main Leste par les Allumeurs de Révèbères 2021-08-06 20:30:00 – 2021-08-06

Biscarrosse Landes

EUR 0 0 Comédie familiale et survitaminée mêlant théâtre, danse et chant.

Dans un style à la Tim Burton, et un univers de cartoon, six personnages se croisent et s’entremêlent pour une aventure tantôt poétique, tantôt burlesque qui ravira petits et grands.

+33 6 28 52 21 72

Allumeurs de Reverbères

dernière mise à jour : 2021-06-24 par