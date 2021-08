Les Cinq Toits île de France La Main Leste aux Cinq Toits par Les Allumeurs de Réverbères Les Cinq Toits Catégorie d’évènement: île de France

Les Cinq Toits accueillent les Allumeurs de Réverbères le samedi 4 septembre pour une représentation de La Main Leste, d’après Eugène Labiche. Surgis du passé, ils viennent vous conter les histoires incroyables dont ils ont été témoins et vous présenter les personnages extraordinaires qu’ils ont rencontrés. 1h15 de rire, de poésie et d’évasion pour toute la famille ! Prix libre lors du passage du chapeau en fin de représentation. Les Cinq Toits Poursuivant la démarche initiée par Les Grands Voisins, l’Association Aurore porte un nouveau projet d’innovation sociale et de mixité dans le 16e arrondissement, en partenariat avec la coopérative Plateau Urbain et les 35 structures installées dans les locaux. Sous les toits d’une ancienne caserne de gendarmerie, découvrez un lieu de vie en constante évolution. Près de cinq cent hommes, femmes et enfants partagent un quotidien singulier au sein d’un centre d’hébergement. Venus d’ici ou d’ailleurs, ils sont réfugiés, demandeurs d’asile, travailleurs sociaux, voisins, associations, entrepreneurs, artisans et artistes. Pour quelques temps, ils construisent ensemble un projet : celui de faire vivre un espace ouvert à tous fondé sur l’hospitalité et la rencontre. Entrez, écoutez, et participez à l’écriture de cette histoire inattendue. Spectacles -> Théâtre Les Cinq Toits 51 Boulevard Exelmans 75016

Contact :Les Cinq Toits bonjour@lescinqtoits.fr https://lescinqtoits.fr/ https://www.facebook.com/LesCinqToits Spectacles -> Théâtre Insolite;Plein air;En famille;Enfants

