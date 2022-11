JAM DOJO – VOL.1 : KLOUD NEIN! La Main Collectif, 10 décembre 2022, Paris.

La Main Collectif 42, rue de l'amiral roussin Quartier Saint-Lambert Paris 75015 75015 Île-de-France

⛅️⛅️⛅️⛅️⛅️

Vous êtes vivement invité·e·s au 1er Jam Dojo de la compagnie Lady Lee, qui se déroulera samedi 10 décembre, de 16h à 21h.

Où les artistes les plus forts et disciplinés de tout l’empire se produiront sous vos yeux ébahis !

Les maîtres de la voie du pinceau, Louis Brunet et Joseph Apsarah, disposeront leurs œuvres autour du tatami.

Et, pour l’occasion, Louis réunit ses amis autour d’un atelier collectif d’art urbain, ouvert à tous·tes (mais surtout à nos petites soeurs et frères).

Pendant ce temps, le plancher du temple tremblera sous la puissance de Plus Plus (Pock Rock), les grues chanteront au rythme de Péraf (Hip-Hop), les roseaux plieront devant le swing de jubile (Alt.).

Vous êtes invités à participer à une jam session pour clore ce rassemblement en beauté !

On vous servira des mets raffinés.

Et la boisson coulera à flot.

L’Hiver prendra des airs d’Été.

On s’mettra bien, on sera au chaud.

On le fait pour l’art et sa beauté..

..et peut-être même quelques euros.

????

– Accès : 42, rue de l’Amiral Roussin – 75015 Paris

Ⓜ : 6 (Cambronne), 8 (Commerce), 10 (Avenue E. Zola), 12 (Vaugirard).

BUS : 70, 80, 88 (Péclet)

– Entrée : Adhésion à La Main Collectif (1€ min.)

????

Nourriture vegane, uniquement, et boisson non-alcoolisée, surtout.

La violence, le sexisme, le racisme, l’homophobie ne sont pas tolérés.

??????



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T16:00:00+01:00

2022-12-10T21:00:00+01:00

samy mazet